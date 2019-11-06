Россия предложит проект решения о свободном доступе к информации

Москва, 6 ноября. Москва намерена выдвинуть проект решения об обеспечении свободного доступа граждан к информации на заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век».

Российский дипломат напомнил, что на заседании СМИД ОБСЕ в Милане удалось принять решение по российской инициативе о безопасности журналистов.

«В нем предложим переподтвердить имеющиеся обязательства государств-участников организации, которые активно и дружно принимались по инициативе западных коллег на мероприятиях ОБСЕ в 90-е годы прошлого века», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также сообщил о необходимости четкого переподтверждения обязательств, поскольку в последнее время о них «старательно забывают те», кто инициировал их принятие в конце прошлого столетия.

По словам Лаврова, Россия считает важным начать диалог, чтобы выработать консенсус, как отличить качественную журналистику от пропаганды. Дипломат предложил организовать круглый стол с участием профессиональных сообществ стран-участниц и рассчитывает, что от этих государств последует «конструктивный отклик».