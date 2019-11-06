Обсуждения отказа от ЕГЭ не ведутся, заявил Песков

Москва, 6 ноября. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал возможность отказа от ЕГЭ.

«Никаких обсуждений на этот счет не ведется, но точки зрения высказываются, в том числе экспертная, авторитетная точки зрения высказываются, но каких-то обсуждений на этот счет нет», — сказал Песков.

Напомним, ранее появилась информация о возможных изменениях в заданиях ЕГЭ в следующем году. Больше всего поправок коснулось экзамена по китайскому языку. Предполагается, что появится новое задание — написать личное письмо. Также число вопросов в разделе «чтение» уменьшится до пяти, кроме того, будут пересмотрены задания по аудированию.

С 2020 года намерены ввести ЕГЭ по английскому языку, экзамен должны будут сдавать все школьники. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к министерству просвещения России, заявив о необходимости отказаться от этой инициативы.

Кроме того, министерство образования и науки РФ установило значение минимальных баллов ЕГЭ выше тех, что определяет Рособрнадзор, для всех своих 252 подведомственных вузов. По словам замглавы ведомства Марины Боровской, таким образом министерство реализует полномочия, предоставленные ФЗ «Об образовании в России».