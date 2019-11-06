Песков опроверг связь назначения Келина послом в Лондоне с выборами в Британии

Москва, 6 ноября. Назначение Андрея Келина послом России в Великобритании не связано с избирательной кампанией в данной стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Назначение глав дипломатических ведомств никогда не связано с внутриполитической повесткой дня государства, куда он назначается. Нет и не может быть никакой связи и на этот раз», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, Келин является одним из «звездных» российских дипломатов.

«Как у любого посла любого государства, его основная задача — способствовать развитию отношений между его страной и страной пребывания», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков добавил, что данная задача станет непростой для российского посла в Великобритании.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Келина чрезвычайным и полномочным послом России в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, пишет «Газета.ру». Соответствующий указ был опубликован 5 ноября 2019 года на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Келин занимал пост главы Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ, а с 2011 по 2015 год дипломат был постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене, пишет НСН. Новый посол РФ в Великобритании в совершенстве знает английский, французский и норвежский языки, сообщает «Царьград».