Центробанк РФ ожидает снижения ипотечных ставок в ближайшие годы

Москва, 6 ноября. Центробанк РФ заявил о высоких темпах роста ипотеки, что должно обеспечить доступность такого вида кредита.

Как рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в Совете Федерации, «ипотечный сегмент кредитования развивается очень активно».

«Прирост — там у нас запаздывающая статистика по ипотеке — около 20% сейчас. Это высокие темпы прироста ипотеки», — подчеркнула она.

По словам Набиуллиной, в последние несколько месяцев фиксируется большой темп роста. Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией, сказала глава ЦБ РФ. В ЦБ выразили уверенность в том, что в течение нескольких лет ипотечная ставка может составить 7-8%. Такое развитие сценария возможно в том случае, если инфляция в стране будет на уровне 4%.

Напомним, в конце октября во время встречи с председателем Кабмина РФ Дмитрием Медведевым руководитель Сбербанка Герман Греф сообщил об уменьшении ставки по ипотеке после решения Центробанка РФ о сокращении ключевой ставки. По словам Грефа, на сегодняшний день базовая ставка по ипотечному продукту в кредитно-финансовом учреждении составляет 9,3%. Кроме того, он обратил особое внимание на то, что важную роль играет субсидирование ставок властями — средняя ставка для семей с двумя и более детьми составляет 5%.