Ведомство Шойгу ответит на вступление Швеции в НАТО под предлогом защиты от «агрессии» РФ

Стокгольму не понравится реакция ведомства Сергея Шойгу на вступление Швеции в НАТО под предлогом защиты от мифической «российской агрессии», считают политики и эксперты. Соответствующая реакция последовала на информацию о внесении в парламент Швеции законопроекта, в котором содержится призыв отменить нейтральный статус этой страны и вступить в НАТО, чтобы противостоять потенциальной «агрессии» со стороны России.

Документ внесла депутат Умеренной коалиционной партии Швеции Бориана Оберг, сообщает RT. По данным издания, в законопроекте, поданном ею в риксдаг (парламент), содержится призыв к властям Швеции в кратчайшие сроки рассмотреть возможность подачи заявки на членство в НАТО. Оберг обосновывает необходимость такого шага «агрессивным поведением России» в отношении ряда соседей.

Напомним, Швеция традиционно является нейтральной страной, но депутат призывает не заниматься изучением последствий вхождения страны в НАТО, а просто вступить в Североатлантический блок, «пока не стало слишком поздно». По мнению шведского парламентария, только членство в НАТО позволит Стокгольму получить военную помощь в случае выдуманной ею «российской агрессии». В качестве обоснования своей позиции Бориана Оберг приводит в пример Украину, которая якобы стала жертвой такой «агрессии» в ходе конфликта на востоке этой страны, при том, что Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предупреждает, что вступление Швеции в НАТО не усилит, а наоборот — подорвет безопасность этой скандинавской страны.

«В случае вступления в НАТО у Швеции сразу появится очень много проблем, — отметил парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — Оставаясь нейтральной, эта страна гораздо лучше защищена, чем если она окажется под «натовским зонтиком». В случае вступления в альянс, Швеции придется подгонять свои вооруженные силы под стандарты НАТО, в обязательном порядке приобретать американское оружие и тратить на фактическую подготовку к войне не менее четырех процентов своего ВВП».

При этом, вступление в НАТО для этой скандинавской страны — это не только дополнительные расходы, которые могут серьезно снизить затраты на социальные программы, известные как «шведский социализм», считают эксперты и политики. Дело в том, что само по себе членство в НАТО — это не увеличение, а уменьшение безопасности.

С этой точкой зрения согласен Франц Клинцевич. Член Совфеда напомнил, что российское руководство, как политическое, так и военное неоднократно выражало категорическое неприятие любых действий, которые ведут к приближению НАТО к российским границам.

В случае вступления Швеции в Североатлантический альянс адекватный ответ со стороны российского военного ведомства, возглавляемого Сергеем Шойгу, неизбежен, предупреждают политики и эксперты, и этот ответ очень не понравится Стокгольму.

«Советы вступать в НАТО в основном дают те, кто имеет бизнес, серьезно зависящий от американцев, — считает Франц Клинцевич. — Но последствия вхождения в альянс принесут Швеции значительно больше минусов, чем плюсов, и уж, конечно, НАТО не гарантирует никакой безопасности ни Стокгольму, ни какой-либо другой стране. НАТО занимается исключительно тем, что постоянно провоцирует конфликты, сознательно нагнетает международную напряженность, формируя общественное мнение таким образом, что оно было пронизано антироссийской истерией. Их задача — поддерживать постоянное напряжение». «Делается это в интересах военно-промышленного комплекса США, а такие страны, как Швеция, станут в этой игре просто разменной монетой», — резюмировал парламентарий.

Москва категорически против расширения НАТО и приближения этой организации к границам РФ. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу неоднократно обращал внимание на антироссийскую политику альянса, направленную на усиление ударного кулака НАТО на восточном фланге — у границ РФ. На этом фоне НАТО активно использует миф о «российской угрозе», в частности, с целью максимально расширить военное сотрудничество со Швецией и Финляндией, подчеркивал министр обороны России.