Военные РФ в Сирии зафиксировали 29 нарушений в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама

Москва, 6 ноября. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали 29 нарушений режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — 20. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в среду на сайте военного ведомства.

Отмечается, что российские наблюдатели за прошедший день зафиксировали 29 фактов открытия огня в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо — восемь, Идлиб — пять, Латакия — пять, Хама — два», — следует из документа.

В ведомстве добавили, что за минувшие 24 часа гуманитарные акции не проводились.

Вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Сирии и Ираке. На сегодняшний день сирийские власти работают над политическим урегулированием, восстановлением экономики страны и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.