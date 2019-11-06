Путин призвал учителей творчески подходить к преподаванию

Москва, 6 ноября. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения качества преподавания в школах. На этом вопросе он заострил внимание в своем обращении к участникам второго съезда Общества русской словесности.

Президент выразил уверенность, что работа второго съезда Общества русской словесности будет содействовать консолидации специалистов сферы образования, объединит силы родителей, преподавателей и представителей власти. Он призвал учителей творчески подходить к преподаванию.

«Важно, чтобы качество преподавания в школах неуклонно повышалось, чтобы деятельность учителей была творческой, отвечающей духу и запросам времени», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что члены общества заботятся о продвижении русского языка и литературы, их деятельность способствует укреплению позиций русского языка в мире. Встречи представителей Общества русской словесности помогают внедрять новые методики преподавания гуманитарных дисциплин, а также формируют читательскую культуру у молодого поколения, передает пресс-служба Кремля.

«Грамотное владение и хорошее знание русского языка открывает большие возможности для личностного и профессионального становления молодежи, — заметил президент России, — позволяет лучше ориентироваться в информационном пространстве, существенно расширить круг общения».

Накануне Путин заявил, что русский язык обеспечивает суверенитет, единство и идентичность нации. Президент обратил внимание на значимость языка в судьбе нации, назвав его «основой духовно-исторической общности десятков самобытных культур и народов».