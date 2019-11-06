Стало известно, кто сыграет главную роль в фильме Барецкого «Брат-3»

Москва, 6 ноября. Главную роль в фильме «Брат-3», режиссером которого выступает Стас Барецкий, исполнит музыкант и племянник продюсера Бари Алибасова Рудольф Назаров, сообщил продюсер и PR-директор картины Вадим Горжанкин.

Назаров исполнит не только главную роль в криминальной картине, но и исполнит свои песни. Примечательно, что у главного героя нового «Брата» нет актерского образования.

В фильме сыграет сам Бари Алибасов, он выступит в роли продюсера. Роль сутенера досталась его сыну, Бари Алибасову — младшему.

Сыграть в фильме Барецкого можно за деньги. Согласно информации, опубликованной на промо-сайте картины, любой может купить себе роль. За главные роли придется отдать от 5 миллионов рублей, за второстепенные — от 2,5 миллиона рублей. Самые «дешевые» роли оказались эпизодические. Желающие мелькнуть в кадре должны заплатить минимум полмиллиона рублей.

«Балабанов (режиссер фильмов «Брат» и «Брат-2» Алексей Балабанов. — Прим. ФАН) снял культовую дилогию, но мы не намерены ему подражать или в прямом смысле продолжать его дилогию. У нашего времени свои герои, и сюжет «Брата-3» закручен вокруг них. Правдивость, как в предыдущих фильмах – это единственное, что должно остаться неизменным», – сказал Барецкий.

Команда «Брата-3» утверждает, что, согласно оценкам экспертов, фильм соберет в YouTube не менее 20 миллионов просмотров.