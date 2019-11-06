Москва. 6 ноября. Комитет Государственной думы РФ по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект об отмене так называемого «банковского роуминга».

Отмечается, что речь идет о взимании комиссии за межрегиональные переводы между физическими лицами внутри одного банка. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством в октябре.

Комитет Госдумы одобрил отмену комиссии за «банковский роуминг». Как говорится в законопроекте, размер комиссионного вознаграждения не может зависеть от открытия указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях.

Ранее сообщалось, что комиссия при переводе денежных средств между российскими регионами в рамках одного банка недопустима, ее необходимо устранить. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Правительство на заседании рассмотрело поправки в статью 29 федерального закона «О банках и банковской деятельности». Согласно предполагаемым изменениям, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами в рамках одного банка не должен зависеть от их открытия в разных отделениях.

Как подчеркнул Медведев, этот вопрос касается практически каждого гражданина страны. Изменения в закон должны избавить россиян от так называемого «банковского роуминга», добавил он. Глава Кабмина отметил, что банки нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые не влекут никакой финансовой нагрузки, передает RT. Медведев в связи с этим призвал устранить комиссию при переводе средств между регионами в рамках одного банка.

Ранее специалисты проанализировали отзывы россиян и рассказали, на что чаще всего жалуются граждане страны, когда речь заходит о банковском обслуживании. Одной из главных претензий стало навязывание клиентам ненужных им услуг по кредитам, страхованию и другим продуктам. Нередко проблемы вызывает и техническая сторона работы организаций.

Тем временем член совета директоров Банка России Михаил Мамута настоятельно порекомендовал внимательно читать договор до совершения услуги или сделки, а также задавать вопросы в случае возникновения каких-либо затруднений. Это, по его словам, поможет оградить себя от покупки ненужных услуг в банках.