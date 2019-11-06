Страдавший от проблем с почками актер сериала «Улица разбитых фонарей» умер в Самаре

Самара, 6 ноября. Актер Виталий Жигалин скончался в Самаре 5 ноября на 48-ом году жизни после продолжительной болезни. Как сообщил источник Федерального агентства новостей в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького (САТД), артист страдал от серьезных проблем с почками.

По словам источника, ранее актер перенес пересадку почки, однако орган не прижился. Официальная причина смерти артиста пока не названа.

Прощание с Жигалиным состоится 8 ноября в 11.00 в самарском Доме актера на Вилоновской улице. Похороны артиста пройдут в этот же день.

«На сцене нашего театра Виталий Иванович прослужил почти 25 лет, создав огромное количество многогранных и ярких образов. Он запомнится как импульсивный и харизматичный актер, обладавший сильной творческой энергетикой, как любящий отец, внимательный педагог и человек с сильным волевым характером», — говорится на странице САТД им. М. Горького в Facebook.

Также в театре подчеркнули, что Жигалин был бесстрашным артистом, который всегда отстаивал свою позицию на сцене.

Виталий Жигалин родился 31 июля 1972 года. В 1995 году он окончил Воронежский государственный институт, после чего начал работать в Самарском академическом театре драмы. Жигалин снимался в телесериалах «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны» и «Тайны следствия». Всего на счету актера 19 экранных работ и более десяти театральных постановок.