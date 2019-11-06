Лавров сравнил дискриминацию российских журналистов на Западе с «делом Скрипалей»

Москва, 6 ноября. У ситуации с дискриминацией российских СМИ на Западе есть общее с «делом Скрипалей» — никто ничего не объясняет. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век».

Ранее стало известно, что в Великобритании отказали журналистам RT и Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Лондоне. Сергей Лавров отмечал, что подобные действия Запада направлены на регулирование информационных ресурсов и введение политической цензуры.

Министр также сравнил дискриминацию российских журналистов с так называемым делом Скрипалей.

«Возвращаясь к тому, почему не пускают именно наших (СМИ. — Прим. ред). Потому же, почему до сих пор неизвестно, что произошло со Скрипалями в Солсбери в прошлом году. Никто ничего не показывает, никто ничего не объясняет. Когда это случилось и стали выгонять наших дипломатов, мы у них спросили: «Вам английская сторона что-нибудь объяснила, кроме того, что это highly likely сделала Россия?» Нам, потупясь, говорили шепотом, что ничего больше не сказали, но обещали в будущем дать конкретные факты», — сказал Сергей Лавров.

Напомним, весной 2018 года в британских СМИ появились сообщения, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на одной из улиц Солсбери. Еще до проведения расследования Лондон голословно и безосновательно обвинил Россию в причастности к покушению. Результатом этих заявлений стали высылка российских дипломатов из европейских стран и введение нового пакета санкций со стороны США в отношении РФ. Москва неоднократно подчеркивала, что все обвинения британских властей безосновательны. Лондон не предоставил ни одного доказательства причастности России к «делу Скрипалей».