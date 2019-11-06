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Путин отдельно встретится с президентом Казахстана на форуме в Омске

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Путин отдельно встретится с президентом Казахстана на форуме в Омске

Москва, 6 ноября. Президент России Владимир Путин отдельно встретится с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на форуме в Омске. Об этом сообщили в Кремле.

Планируется, что 7 ноября в Омске, где состоится XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, Путин и Токаев обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.

«Президенты России и Казахстана на отдельной встрече обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, в начале апреля 2019 года Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли заявление о совместном укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства двух государств. Лидер России заявил, что принятое заявление позволяет расширять сотрудничество между двумя странами. Также Путин обратил внимание на то, что Россия и Казахстан накопили большой опыт взаимодействия в разных областях, а договорно-правовая база включает порядка 450 документов.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Россию и Казахстан связывает многовековая общая история, а также единое по своей сути культурное и духовное пространство.

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