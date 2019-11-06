Москва, 6 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил странам — участникам ОБСЕ об обязательствах в отношении свободы СМИ. С таким заявлением глава МИД РФ выступил на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий».

Российский министр призвал переподтвердить принятые в 90-е годы странами — членами ОБСЕ обязательства в отношении свободы СМИ. Лавров подчеркнул, что это нужно сделать «четко, без оговорок».

«Поскольку в последнее время о них [обязательствах по СМИ] старательно забывают именно те, кто инициировал их принятие в 90-е годы прошлого века, то есть в период, когда после распада Советского Союза было объявлено о конце истории», — заметил глава внешнеполитического ведомства России.

По мнению Лаврова, Запад боится честной конкуренции в информационном пространстве, как и других сферах. МИД РФ призывает начать диалог, который позволит выработать консенсус о том, «как отличить качественную журналистику от пропаганды».

«В качестве первого шага можно было бы организовать в рамках ОБСЕ круглый стол с участием профессиональных сообществ стран-участниц», — предложил Лавров.

Министр иностранных дел России выразил надежду, что участники саммита глав МИД государства — членов ОБСЕ в Братиславе отозвутся на его предложение.

По мнению главы МИД РФ, необходимо выработать «общеприемлемые подходы ко всему комплексу вопросов, касающихся доступа к информации и ее распространению».

Лавров заверил, что Москва в любом случае продолжит обеспечивать «беспрепятственное осуществление профессиональной деятельности для всех без исключения журналистов в полном соответствии с взятыми на себя международными обязательствами». Он напомнил, что Россия выступает «за честный, равноправный диалог под эгидой ОБСЕ».

Ранее Лавров назвал политической цензурой отказ Лондона в аккредитации российским журналистам.