Медики назвали первые симптомы рака печени

Лондон, 6 ноября. Научные сотрудники из Центра исследования рака Великобритании (Cancer Research UK) перечислили первые симптомы, на которые жалуются страдающие раком печени пациенты.

По словам специалистов, возникновению и развитию этой онкологии сопутствуют такие симптомы, как быстрое насыщение после приема пищи маленькими порциями, а также вздутие и отеки в районе живота.

Как отмечают исследователи, быстрое насыщение возникает по причине того, что опухоль повышает давление в печени, заставляя кровь накапливаться в сосудах. В связи с этим жидкость из вен вытесняется в брюшную полость, поэтому возникает ощущение сытости. При этом опухоль раз за разом увеличивается, что грозит отеками в области живота, указали британские эксперты.

Помимо этого, симптомами являются потеря веса и изменение цвета кожи — она становится желтой. В целях профилактики онкологии врачи советуют ограничить употребление алкогольных напитков, пишет «Экономика сегодня».

Отмечается, что чаще всего онкологию печени диагностируют у людей старше 60 лет. Помимо употребления спиртного факторами риска являются лишняя масса тела и курение.

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