Право не бояться за свое кресло. Бочаров рассказал, как ОП РФ служит обществу

Осенью 2019 года в Общественной палате РФ произошли неожиданные изменения. Ее секретарь Валерий Фадеев указом Владимира Путина стал председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. А его место занял Вячеслав Бочаров. Ранее он был первым заместителем Фадеева.

Биография Вячеслава Алексеевича достойна экранизации. Он участник Афганской войны, а также первой и второй чеченских. Офицер Управления «В» («Вымпел») Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, полковник Бочаров участвовал в освобождении заложников в Беслане. Был очень тяжело ранен. За проявленные мужество и героизм удостоен звания Героя Российской Федерации.

Последствия ранения сказываются на его здоровье по сей день. Но, несмотря на это, Вячеслав Алексеевич активно занимается общественной деятельностью. В 2014 году он стал членом Общественной палаты и даже занимал должность секретаря ОП РФ V созыва.

31 октября — 1 ноября 2019 года в Москве проходил двухдневный итоговый форум «Сообщество», уже в пятый раз организованный Общественной палатой РФ.

Несмотря на большую загруженность, Вячеслав Бочаров нашел время для беседы с Федеральным агентством новостей. Начиная интервью, корреспондент ФАН поздравил этого достойнейшего человека с новым назначением.

— Стало ли для вас неожиданностью назначение исполняющим обязанности секретаря Общественной палаты?

— У нас нет такого понятия — «исполняющий обязанности». Меня первым заместителем секретаря избрали члены Общественной палаты, и я выполняю свои функциональные обязанности, обозначенные в федеральном законе и в соответствии с регламентом работы палаты, и буду исполнять эти обязанности без всяких приставок «и. о.». 9 декабря пройдет пленарное заседание членов Общественной палаты, на котором будет избран секретарь и будут заполнены те вакантные общественные должности, которые образовались в результате назначения Фадеева и Точенова в аппарат по правам человека и развитию гражданского общества. Это все решается на уровне членов Общественной палаты. Это не назначаемая должность.

— Общественная палата для обывателя — структура довольно загадочная. То есть, если спросить обычного человека, он скажет, что не знает, что это такое — вроде бы часть государства, а вроде бы нет. Вкратце расскажите для простого, обычного человека с улицы, в чем главная миссия и функция Общественной палаты.

— Вы сегодня находитесь на форуме «Сообщество». Я думаю, что вы и вчера были. И вы видите, что на форум, организованный Общественной палатой, пришло более 2 тысяч человек. А подали заявки более 4 тысяч. Это говорит о том, что площадки Общественной палаты становятся востребованными для того, чтобы продвигать свои социальные инициативы, которые, может быть, уже достигли регионального максимума и хотят выйти на федеральный уровень. То, что в нашей стране есть люди, которые видят свое предназначение в служении обществу на добровольных основах, очень важно. Поэтому мы обратили внимание на эту категорию граждан. Есть Федеральный закон №32 от 2005 года «Об Общественной палате Российской Федерации». Там прямо написано, что ОП является тем институтом гражданского общества, который выполняет свои задачи по взаимодействию между государственными структурами власти и общественными организациями.

В Общественную палату ежегодно приходят тысячи обращений граждан по тем или иным вопросам. Именно неразрешенность многих вопросов в регионах и сподвигла на то, что мы несколько лет назад организовали форум «Сообщество».

У нас есть еще проект под названием «Что не так?». Мы приезжаем в регион в формате этого проекта «Что не так?», и получается очень живой, порой резкий разговор между общественниками, между гражданами, живущими в этом регионе, и региональными властями. Владимир Путин неоднократно обращал внимание на важность общественно-государственного партнерства. И там, где это партнерство эффективно, видно успехи. Там, где этого партнерства нет, начинаются протестные выступления.

Вот мы были в Архангельской области, проводили форум «Сообщество» по экологическим проблемам и видели, что между региональной властью и простыми жителями этого региона очень большие проблемы. Они друг друга не слышат! Люди не хотят жить в экологически небезопасной местности, в которую может превратиться регион, если туда привезут отходы Москвы и Московской области, а власть говорит, что это все нормально. И мы нашли консенсус, приостановили до завершения экспертизы, которая будет проводиться в том числе с участием экологических активистов. И таких проектов у нас очень много.

— Расскажите, пожалуйста, об устройстве ОП РФ.

— Самое главное — быть лицом той организации, которую ты представляешь, и при этом соблюдать уважительное отношение к своим партнерам, к другим структурам, соблюдать этические нормы. И вот тут крайне важно понимать, что никто не может члена Общественной палаты лишить его членства, при условии, если он сам не выходит из состава Общественной палаты. И это гарантии того, что он может, используя площадку ОП, говорить обо всем, говорить резко. Это может быть выступление, которое не совсем нравится исполнительной и законодательной властям, но его убрать никто не может. Конечно, если он совершает проступок, который подлежит наказанию в административном или уголовном порядке, то это прекращает его деятельность.

Член Общественной палаты не может быть членом любой партийной организации. То есть, если он до этого был, например, в «Единой России», в «Справедливой России» или в КПРФ, он должен написать заявление о приостановке своего членства. Все члены ОП — вне партийного поля.

Кроме того, если человек ушел на государственную должность, как, например, Евгения Уваркина, которая стала главой города Липецка, он также должен покинуть палату. Или как Фадеев… Нельзя занимать государственную должность и одновременно быть в составе Общественной палаты. И еще один момент. Самое главное состоит в том, что мы за свою деятельность не получаем денег.

— Да и льгот, по-моему, тоже нет никаких…

— И льгот у нас нет никаких. Я по большому счету даже в убыток себе совершаю все поездки, потому что питание за свой счет, компенсация за это не предусмотрена. Мы работаем безвозмездно, и это наш выбор. Я пять дней в неделю там нахожусь. И если я как первый замсекретаря Общественной палаты принимаю очень серьезные решения и рекомендации, выходящие из Общественной палаты на самый высокий уровень, это мой выбор. Но эта работа безвозмездная, и она дает мне право не бояться за свое кресло. Я исполняю волю членов Общественной палаты Российской Федерации, а через них и волю тех, кто обращался к нам по данной проблематике.

— Каковы итоги форума «Сообщество»?

— Здесь, на форуме, среди двух с лишним тысяч человек я не видел ни одного угрюмого лица. Я думаю, что и вы не видели. Все ходили в приподнятом настроении, общались, обнимались, обменивались координатами, опытом. Я думаю, что это и есть самое главное. Это очень важно, потому что собрать людей можно. Заставить улыбаться — невозможно. А когда улыбка на лице, значит, есть спокойствие в душе и позитивный взгляд на будущее.

Здесь много говорили о гражданском обществе. А гражданское общество — это сплав истории, реалий настоящего времени и взгляда в будущее. Я думаю, что здесь люди как раз получили ответы на то, каким будет наше будущее. И каждый определил новые ориентиры для себя и своей организации, которая имеет, как правило, некоммерческий характер. Это НКО, работающие в разных сферах деятельности. А цель должна быть всегда большая. Я думаю, что отсюда и начинается новый этап жизни активных людей. Ведь у нас форум активных людей. И чем больше у нас в стране будет пассионариев, тем лучше.

— Недавно я брала интервью у главы Общественной палаты Донецкой Народной Республики. Он рассказал, что они сейчас активно налаживают контакты с региональными российскими общественными палатами. Планирует ли ОП РФ совместные мероприятия с ними? Не собираетесь ли вы посетить республику?

— В Общественной палате есть международный отдел, там нередки гости из дальнего зарубежья, Европы, недавно была делегация из Вьетнама. Форум посетила делегация из Германии. Были представители Польши — организации, которую возглавляет Ежи Тыц, под названием «Курск», она следит за сохранением памятников советским воинам на территории этой страны.

Мы не связаны никакими политическими нормами, мы общественная организация и вольны общаться со всеми, кто к нам придет. А поехать мне в народные республики Донбасса или не поехать... я так скажу: будут приглашения — рассмотрим.

Члены Общественной палаты Российской Федерации представляют целый ряд общественных организаций, которые оказывали гуманитарную помощь ДНР и ЛНР. Они собирали средства, они все это представляли в автомобильные колонны, которые шли туда. И это тоже роль общественников в оказании помощи нашим братьям в Донецке и Луганске. А сам я не въездной на Украину. Эта страна запретила мне въезд, хотя у меня там мама живет, ей 92 года. И они меня не пускают. Вот такая история.

— Как говорится, жизнь нужно прожить так, чтобы запретили въезд на Украину…

— …чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Это же Николай Островский сказал. Как-то я был в Сочи. У них там есть школа им. Николая Островского. И эти слова у них прямо на фасаде!.

— Здорово!

— Ну, конечно, здорово! Ну, какая разница, что они принадлежали советскому периоду? Мы пользуемся афоризмами, которые были несколько сот лет назад кем-то высказаны! Я принимаю любую хорошую мысль и считаю ее за свою, потому что ею можно руководствоваться, ее можно передавать, тиражировать, и на ней можно выстраивать в том числе и свою жизнь.

Мы говорили на форуме об эстафете поколений. Я как раз это и советовал ветеранам: чем больше ты знаешь, тем проще ты можешь сказать, тем быстрее ты будешь понят.

Если мы говорим о любви к Родине, то Родина — явление, требующее знания о ней, ее судьбе, истории, о ее народе, традициях. Если мы ничего этого не знаем, о какой любви можно говорить? Нельзя насильно заставить человека любить другого человека. Сначала этого человека надо узнать. Родина — это то же самое.

Ведь человек рождается никем, а кем он станет, зависит от воспитания — воспитания со стороны государства, семьи, общества. И, хотя у нас нет понятия «госзаказ» на гражданина, мы должны понимать, что хотим иметь на выходе, когда этот ребенок станет трудовым ресурсом. Или он сделает выбор «где родился, там и пригодился», или он будет руководствоваться другой поговоркой: «рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше». А это уже расслоение. И это не то, что может нам говорить о будущем нашей страны как о развитом государстве.

Мне без разницы, какой экономикой мира я стану. Мне главное, чтобы моя жизнь улучшалась, жизнь моих детей, внуков, чтобы им здесь было хорошо. А уж какой я там буду по счету экономикой, мне не важно. И я думаю, что большинству населения это тоже безразлично.

Этими принципами руководствуются члены Общественной палаты. И я скажу, что из года в год конкурс среди общественных организаций, которые желают ввести своего представителя в Общественную палату, у нас будет увеличиваться. И накал страстей не мал! И это при условии, что мы денег не получаем.