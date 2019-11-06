Москва, 6 ноября. Юнармейский мультипликационный сериал «Стражи» еще не вышел на большие экраны России, но автор идеи и сценария будущего блокбастера Олег Рой уже презентовал его в Каннах, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как стало известно ФАН, «Стражей» презентовали в конце октября на крупнейших выставках MIP junior и MIPCOM — здесь формируется будущий топ-лист телевизионных программ для детей. По словам Олега Роя, качественный контент из России — это не только тренд рынка, но и один из главных приоритетов индустрии на ближайшее время. Российский мультфильм про юнармейцев «Стражи» показали в Каннах.

«Как автор, я очень рад, что производители мультипликационных и художественных сериалов все стали обращать внимание на книжные франшизы, которые могут стать основой для будущих кинопроектов. На выставках я представил зарубежным закупщикам сразу несколько проектов, которые находятся на разных стадиях разработки, — рассказал сценарист. — Среди них — экологический сериал «Хранители планеты», космические приключения «Спейсиков», «Джинглики» и «Супер-мяу». Но юнармейские «Стражи» — к которым, кстати, уже написана первая книга — «Начало» — были вне конкуренции. Такого еще не было — ни по идее, ни по ее техническому воплощению, ни по отдаче от потенциального зрителя. Так что бренд Made in Russia не перестает удивлять мир!».

Российские зрители увидят мультипликационную сагу о юнармейцах в конце 2020 года. В сериале будет 11 эпизодов по 22 минуты, и в каждом герои будут спасать мир и бороться с профессором Мортусом и его армией дронов с помощью знаний и опыта — в том числе, полученных в патриотическом движении «Юнармия».

«Не сомневался, что подвиги юнармейцев заинтересуют зарубежную аудиторию. Наши ребята — мастера на все руки, они готовы к любым экстремальным ситуациям — мы их так воспитываем. Потому в движении много реальных героев. Кстати, некоторые узнают в сериале себя или своих друзей. У нас ведь только часть истории выдумана», — сказал начальник главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Создатели сериала отмечают, что несмотря на прототипы юнармейцев в персонажах мультика, «Стражи» не будут политизированы. Никто не будет сравнивать себя с другими народами, не будет противопоставления «мы/они», а герои будут бороться, в первую очередь, с собственными сомнениями и страхами.