Кремль подтвердил, что осужденный за шпионаж норвежец Берг просил Путина о помиловании

Москва, 6 ноября. В Кремле подтверждают, что осужденный в Российской Федерации за шпионаж гражданин Норвегии Фруде Берг попросил о помиловании, ходатайство рассмотрят в соответствии с законодательством страны. Об этом заявил на брифинге журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что Берг отбывает уголовное наказание в виде 14 лет заключения за шпионаж. По его словам, норвежец обратился с ходатайством о помиловании на имя главы российского государства.

«Ходатайство рассматривается в соответствии с положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации, утвержденным указом президента России», — резюмировал он.

Напомним, суд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Осло. Берг собирал информацию об отечественных атомных подлодках и был задержан при получении тайных данных от сотрудника российского оборонного предприятия, который работал под прикрытием Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Судебный процесс по делу норвежца проходил за закрытыми дверями — без представителей СМИ и слушателей — из-за наличия в деле материалов с грифом «секретно». Суд огласил лишь вводную и финальную части решения.

В конце октября текущего года глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что рассмотрение прошения о помиловании Берга не займет много времени.