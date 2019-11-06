Сирия, 6 ноября. Двое детей подорвались в Даръа на мине. Курдские радикалы покинули 9 поселков на севере Хасаки, сдав их сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные удары по расположениям радикалов на юге Идлиба и в приграничной с провинцией Хама зонах, ликвидировали семь боевиков «Фронта национального освобождения».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают опорные пункты джихадистов на юге провинции Идлиб.

«Исламское государство1»: заявило об убийстве члена ливанского ополчения «Хезболла» в Даръа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливают из РСЗО военный лагерь САА на севере Хамы.

Курдские вооруженные группировки: покинули 9 поселков на севере Хасаки близ города Камышлы, в Ракке районе Айн-Иссы обмениваются ударами с протурецким ополчением.

ВС Турции и союзные силы: в Ракке и в Хасаке обмениваются ударами с курдскими боевиками и нанесли удар по опорным пунктам SDF с помощью беспилотников у Рас-аль-Айна.

Провинция Даръа

Двое детей получили серьезные ранения в результате взрыва противопехотной мины, оставленной боевиками в окрестностях поселка Аль-Херак на востоке провинции. Местный источник сообщил Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), что дети случайно наступили на мину, установленную в фермерских угодьях. Оба ребенка в настоящее время находятся в госпитале. 2 ноября один молодой человек наступил на мину в сельскохозяйственных угодьях в деревне Аштан, также пострадала одна женщина. Несмотря на то, что боевые действия в провинции были закончены в 2018 году после заключения соглашения между вооруженной оппозицией и официальным Дамаском, после себя вооруженные бандформирования оставили множество мин-ловушек и брошенных складов боеприпасов, которые иногда раньше квалифицированных саперов инженерный войск сирийской армии находят местные жители.

Боевики «Исламского государства» через подконтрольный им медиаресурс «Амак» сообщили об убийстве одного из членов ливанского ополчения «Хезболла» в поселке Музайриб.

Провинция Идлиб

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) обстреляли боевиков из артиллерии в районе деревни Аль-Залиния на западе провинции и нанесли удар по опорным пунктам радикалов на подступах к городу Шейх-Мустафа, о чем сообщает источник новостей в сети Twitter (@ufuk_sy).

ВВС Сирии продолжают работу в южных районах провинции, оккупированных джихадистами «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) и связанных с «Ан-Нусрой» бандформирований. Утром самолеты нанесли точечные удары по расположениям боевиков на горных склонах высоты Аз-Завия, как сообщает информагентство Aleppo AMC. Как передает медиаресурс SOHR, в результате авиаудара на востоке провинции были ликвидированы семь боевиков группировки «Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»).

В приграничных с провинцией Хама зонах боевики обстреляли ракетами типа «Град» позиции САА у военного лагеря Джурин, как передает новостной портал Step News. В ответ на провокацию со стороны радикалов, подразделения сирийской армии открыли огонь по опорным пунктам джихадистов в районе поселка Хиш и в предместьях города Маарет-Хурма.

Провинция Ракка

Два взрыва произошли в административном центре провинции городе Ракка, как передает Twitter-канал Rojava Network. Сообщается о гибели и ранении нескольких членов так называемых «сил внутренней безопасности» SDF «Асаиш», как уточняет портал Step News.

На севере провинции беспилотники ВС Турции нанесли точечные удары по укреплениям курдских боевиков «Демократических сил Сирии» в районе зернохранилищ у поселка Шергират, как сообщает источник в сети Twitter (@op_shield). Под городом Айн-Исса отмечаются отдельные столкновения между протурецкими силами и курдскими радикалами, о чем также сообщает передает Twitter-канал Rojava Network. Информации о потерях ни с одной из сторон пока не поступало.

Провинция Хасака

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) уничтожили несколько автомобилей протурецких ополченцев в районе города Рас-аль-Айн. Сведений о пострадавших среди ополчения не поступало. Курдские радикалы также пригрозили провести широкомасштабную операцию против турецкой армии и союзных сил, если они добровольно не покинут район поселков Абу-Расин и Тель-Тамр, как сообщает новостное агентство Rojava Network.

Военный источник портала также сообщил, что сирийская армия продвигается к городу Камышлы и взяла под свой контроль ряд деревень в его окрестностях, такие как Дейр-Гусна, Атаба, Тель аль-Хасанат, Тель ас-Саяд Мулла-Аббас, Кахтания, Кершамо, Тель-Джахан и Тель-Харнуб. Военнослужащие также разбили на севере провинции шесть новых военных пунктов.

1 Организация запрещена на территории РФ.