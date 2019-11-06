В Госдуме призвали не доверять притворным «извинениям» проштрафившейся Deutsche Welle

Немецкая радиовещательная корпорация Deutsche Welle (DW) признала некорректность своих действий во время незаконных митингов, проходивших летом 2019 года в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы пригласили представителей Deutsche Welle, [официальный представитель МИД РФ] Мария Владимировна Захарова с ними общалась. Они признали, что в общем-то это не очень корректно было в контексте тех событий, которые проходили в то время в Москве. Одно дело их освещать, а другое дело их готовить. По сути дела, они участвовали в подготовке этих протестных, несанкционированных акций, подсказывая людям и даже где-то зазывая людей на них», — сказал Лавров.

Депутат Госдумы Евгений Федоров уверен, что в «раскаяние» проштрафившейся DW верить нельзя, поскольку признание руководством издания вины в «некорректных действиях» ни в коей мере не является следствием каких-то моральных терзаний или угрызений совести, а диктуется исключительно редакционной политикой. В искренность «желания» DW строго соблюдать российское законодательство верить не приходится, отметил парламентарий.

«Мы все взрослые люди и все понимаем: заявления средств массовой информации диктуются не моральными соображениями, а исключительно редакционной политикой, — отметил Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это означает только одно: руководство DW увидело, что после всех их антироссийских действий это издание может оказаться в определенной изоляции. А они и их «снаряды» нужны для дальнейших антироссийских действий. Притворными извинениями они хотят обеспечить себе возможность для различных антироссийских действий в будущем. Так что сегодня они просто притворяются, а не извиняются».

«Думаю, в отношении этого издания в нашей стране нужно продолжать политику изоляции как против враждебной российскому государству структуры. Ни в коем случае не верьте, так сказать, словам дьявола», — резюмировал Евгений Федоров.

Ранее ФАН опубликовало несколько расследований, посвященных антироссийской деятельности немецкого телерадиовещательного концерна.

Так, в статье «Deutsche Welle — фабрика пропаганды для промывания сознания россиян» на конкретных примерах показано, как журналисты DW в своих материалах активно используют манипуляции и подтасовки. Это делается для манипулирования сознанием российских граждан при освещении политических событий, чтобы сформировать у читателей и зрителей в РФ искаженную картину мира. Информация о Германии и Европе преподносится россиянам в розовых тонах, а когда речь заходит о России — все сознательно мажется черной краской.

Следуя проверенным методичкам по организации цветных революций, журналисты DW пытаются посеять в России зерна раздора, вызвав у людей негативное отношение к властям и правоохранительным органам.

Еще одно расследование ФАН подробно рассказывает, как русская служба DW фактически занимается военной пропагандой в лучших традициях времен главного нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса, распространяя фейки, деморализуя российское общество и провоцируя граждан РФ на участие в незаконных митингах. Факты, приведенные в расследовании, являются прямым доказательством необходимости как можно скорее закрыть в России редакцию DW как за подстрекательство граждан к незаконным действиям, так и за вмешательство в выборы РФ.

Также отметим, что Deutsche Welle ранее была неоднократно замечена в подозрительно лояльном отношении к украинским радикалам. О том, как украинская редакция DW в 2016 году манипулировала фактами, скрывая от европейцев истинное лицо неонацистов, хозяйничающих на Украине, подробно рассказывается в книге Федерального агентства новостей «Наш человек в Киеве», в основе которой — репортажи корреспондента ФАН Игоря Петрашевича.

ФАН решило выяснить, изменилась ли с тех пор редакционная политика Deutsche Welle по отношению к украинским радикалам, в связи с чем направило соответствующее письмо официальному представителю DW Кристофу Юмпельту, ответ на которое мы пока не получили.