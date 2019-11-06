Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Уголовную ответственность введут в России за выезд за рубеж для подготовки теракта

33
0 Оставить комментарий

Уголовную ответственность введут в России за выезд за рубеж для подготовки теракта

Москва, 6 ноября. Уголовную ответственность введут в России за выезд за рубеж с целью подготовки теракта. В Совфеде РФ одобрили ратификацию соответствующего дополнительного протокола к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма.

В 2016 году Россия ратифицировала конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма. Дополнительный протокол к документу внес на ратификацию президент России Владимир Путин. Основной целью доппротокола является создание международно-правовой базы для пресечения деятельности террористов и лиц, которые оказывают финансовую и иную поддержку боевикам.

Документ был разработан в соответствии с уставом ООН. Дополнительный протокол обязывает страны ввести уголовную ответственность в отношении человека или группы, которые для прохождения террористической подготовки или организации теракта выезжают за границу.

Уголовную ответственность введут в России за выезд за рубеж для подготовки теракта

Уголовное наказание вводится и за «покушение» на такую поездку. Каждое государство, ратифицировавшее доппротокол, должно создать на территории круглосуточный контактный пункт для обмена информацией об иностранных террористах. По информации министерства иностранных дел России, такой пункт уже организован на базе Национального антитеррористического комитета, передает «Парламентская газета».

Ранее стало известно об атаке на пограничную заставу «Ишкобод» на таджикско-узбекской границе. Как позже выяснилось, нападение совершили боевики запрещенного в России «Исламского государства»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Источник: Парламентская газета
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров