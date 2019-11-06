В Госдуме предложили увеличить штрафы для иностранных СМИ в 100 раз

Москва, 6 ноября. Депутат Государственной думы РФ Адальби Шхагошев предложил увеличить в более чем сто раз штрафы для иностранных СМИ и компаний за нарушение избирательного законодательства.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, инициатором которого является Шхагошев, изменения коснутся статей КоАП «Административный штраф» и «Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом».

«Пора серьезно заняться этими иностранными средствами массовой информации, потому что опыт не только наш, но и мировой подсказывает, что эти заградительные вещи необходимы, чтобы потом не приходилось принимать решения после очередных инцидентов», — заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, добавив, что законопроект может быть внесен в Госдуму до конца 2019 года.

Как пишет РИА Новости, для физических лиц штраф будет составлять до 170 тысяч рублей, для юридических — «до 3,38 миллиона рублей или штраф до четырех процентов от ежегодного оборота иностранного средства массовой информации за предшествующий календарный год в зависимости от того, что больше».

В настоящее время штраф за нарушение избирательного законодательства составляет для граждан до 1500 рублей, для должностных лиц — до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — до 30 тысяч рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, посвященное вмешательству в дела России. Выяснилось, что к беспорядкам, прошедшим в российской столице летом, причастны западные страны, которые «помогают» псевдооппозиционерам.