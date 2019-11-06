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МИД России прорабатывает дату встречи по Сирии в «астанинском формате»

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МИД России прорабатывает дату встречи по Сирии в «астанинском формате»

Москва, 6 ноября. Дата очередной встречи по Сирии в «астанинском формате» прорабатывается. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. 

«Сейчас этот вопрос прорабатывается. Уже в предстоящий период, достаточно близко, такое мероприятие проведем», — цитирует слова Вершинина РИА Новости.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщал, что Москва и Анкара выражают твердую приверженность «астанинскому формату».

В середине октября глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщал, что следующая встреча в «астанинском формате» по урегулированию ситуации в Сирии может быть перенесена на ноябрь. По его словам, странам-гарантам Астанинского процесса необходимо вновь сесть за стол переговоров, чтобы обсудить происходящее в САР.

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Источник: РИА Новости
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