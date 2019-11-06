Ракицкий объяснил решение о завершении карьеры в сборной Украины

Санкт-Петербург, 6 ноября. Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Об этом футболист сине-бело-голубых написал в своем Instagram-аккаунте.

Ракицкий поздравил национальную команду Украины с выходом на чемпионат Европы, который пройдет в следующем году. Он напомнил, что провел первый матч за сборную 10 лет назад, но сегодня говорит ей «до свидания».

«Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду», — написал 30-летний защитник «Зенита».

Ракицкий признался, что был рад выступать за национальную команду и раз за разом доказывать силу украинского футбола. Он пожелал экс-партнерам по сборной победить в европейском первенстве.

Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко вышла на Евро-2020 с первого места группы В.

Ракицкий выступал за национальную команду с 2009 года, в его активе 54 матча, в которых он отличился пятью голами. В зимнее трансферное окно 2019 года защитник перешел в «Зенит» и перестал получать приглашения в сборную.