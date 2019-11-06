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Москва настаивает, что народ Сирии распорядится своей нефтью без участия США

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Москва настаивает, что народ Сирии распорядится своей нефтью без участия США

Москва, 6 ноября. Российская сторона не собирается взаимодействовать с американцами по вопросу сирийской нефти, поскольку это национальное достояние народа Сирии, которым должны распоряжаться граждане республики. Об этом заявил журналистам заместитель руководителя МИД РФ Сергей Вершинин.

«Мы по вопросу данному — по вопросу сирийской нефти — с американцами взаимодействовать не будем», — подчеркнул российский дипломат.

Заместитель главы дипломатического ведомства отметил, что «только сирийский народ должен распоряжаться своими природными богатствами, включая нефть», сообщает РИА Новости.

Ранее информационное агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп утвердил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирийской Арабской Республики.

Напомним, курдские бандформирования в 2017 году оккупировали нефтяные месторождения, на разработку которых в свое время сирийское руководство потратило огромные деньги. При помощи курдских боевиков США начали воровать нефть у сирийцев и незаконно вывозить ее, продавая другим государствам. При этом действуя в обход собственных же санкций. Ежемесячно Вашингтон получает доход в размере свыше 30 миллионов долларов.

Подтверждение тому представило Минобороны РФ, опубликовав фотоснимки с космоса, на которых видно, как американцы продолжают незаконно добывать и вывозить нефть с оккупированной курдскими боевиками земли в САР.

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Источник: РИА Новости
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