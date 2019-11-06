Сертификаты на покупку жилья получили 90% пострадавших от паводка в Иркутской области

Иркутск, 6 ноября. Около 90% жителей подтопленных домов в Иркутской области получили сертификаты на покупку нового жилья. Об этом рассказал губернатор Сергей Левченко.

Такие данные, по его словам, актуальны на начало ноября. Губернатор Иркутской области подчеркнул, что сертификаты у пострадавших от летнего паводка уже на руках. Сергей Левченко заверил, что работа по выдаче сертификатов продолжается.

К настоящему моменту в общей сложности в министерство социального развития было подано почти семь тысяч заявлений на жилищные свидетельства, их получили более 6,3 тысяч семей. Кроме того, как заметил Левченко, сейчас идет активная работа по восстановлению инфраструктуры в пострадавших от паводков районах и городах, в том числе в Тулуне и Нижнеудинске.

Губернатор Иркутской области отметил, что уже на завершающей стадии находятся работы по модернизации водозабора, расположенного в Тулуне. Также в одном из районов города начали возводить среднее образовательное учреждение, которое примет 1275 учащихся. Об этом пишет SM-News.

Напомним, в Иркутской области в конце июня из-за паводка погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести, отмечает «Газета.ru». Более 100 населенных пунктов, около 11 тысяч домов и 49 дорог оказались подтопленными. Порядка 39 тысяч человек пострадали, большинство их них проживают в Тулуне и Нижнеудинске. В начале сентября президент РФ Владимир Путин посетил Тулун. Глава российского государства пообещал сохранить режим ЧС до тех пор, пока не будут решены все жилищные вопросы.

Ранее сообщалось, что Сбербанк выплатил 60,4 миллиона рублей страховки пострадавшим при наводнении в Иркутской области. Как отметили в пресс-службе банка, выплаты, которые компенсируют ущерб, причиненный застрахованному имуществу, произведены по 225 заявлениям, в том числе по девяти обращениям от корпоративных клиентов.