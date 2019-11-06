Лавров объяснил, почему за рубежом ущемляют права российских журналистов

Москва, 6 ноября. Права российских журналистов ущемляются в ряде стран ОБСЕ для сокращения использования русского языка в мире. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век».

«Прямое ущемление прав российских медиа в целом ряде стран ОБСЕ стало частью той кампании, которая, как вчера подтвердил в Кремле президент Путин, преследует цель искусственно и грубо сократить пространство русского языка в мире. Считаем, что ОБСЕ обязана дать не просто принципиальную оценку грубым проявлениям борьбы с журналистами, но решительно добиваться пресечения порочной практики подавления альтернативных точек зрения», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 5 ноября президент РФ Владимир Путин, заявил, что «пещерные русофобы» и националисты объявили войну русскому языку, передает НСН. По словам главы государства, русский язык хотят искусственно вытеснить на периферию. В связи с этим Путин призвал беречь и развивать родной язык россиян, пишет Infox.ru. Как отметил президент РФ, для этого необходимо усовершенствовать языковую политику и создать единый комплекс словарей. Также глава государства выступил против вульгарного упрощения пунктуации и орфографии, сообщает «Царьград».