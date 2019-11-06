В Госдуме объяснили необходимость установки глушилок в российских тюрьмах

Необходима изоляция обвиняемых и осужденных от внешнего мира, такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Эрнест Валеев, комментируя возможные ограничения на использование заключенными мобильных телефонов.

В местах лишения свободы заключенным могут отключить сотовую связь. Соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение в Госдуму РФ, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов.

Депутат Госдумы от «Единой России» и заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн разработал поправки к законам «О связи», «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания» и «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых». Инициатива предполагает ограничение использования сотовой связи в российских тюрьмах.

По словам Хинштейна, сейчас действует официальный запрет на пользование мобильными телефонами в российских тюрьмах, причем это касается не только заключенных, но и сотрудников исправительных учреждений. Однако ежегодно в местах лишения свободы изымают порядка 60 тысяч телефонов.

Как отмечает Эрнест Валеев, такую инициативу можно назвать оправданной. Однако проблема в данном случае состоит не только в борьбе с мошенничеством.

«Если говорить об ограничении связи с внешним миром во время пребывания в следственном изоляторе, то эта мера вполне оправданная. В целом изоляция обвиняемого на время предварительного следствия предполагает исключение давления на свидетелей. Необходима именно изоляция обвиняемого от общения с внешним миром. Если раньше этой проблемы не было, когда не существовало сотовой связи и не было возможности беспрепятственного общения с внешним миром, то сегодня она существует», — заявил Валеев в беседе с Федеральным агентством новостей.

В таких условиях ограничение возможности обвиняемого связываться с внешним миром может быть востребованной мерой, говорит парламентарий.

«Тем не менее эта проблема носит комплексный характер. Мобильные телефоны могут использоваться как для мошеннических действий, для вступления в сговор с участниками процесса, так и для координации действий различных группировок. Поэтому объяснять эту меру борьбой с мошенничеством было бы неправильно», — сообщил депутат.

Ранее пресс-бюро ФСИН сообщило, что число осужденных, содержащихся в исправительных колониях, в течение текущего года сократилось еще на 6% — до 434 тысяч человек. Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков объяснил, что в России произошла гуманизация правоприменительной практики органами прокуратуры, которая повлияла на количество заключенных.