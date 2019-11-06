Ветеран Великой Отечественной войны повторно расписался на стене Рейхстага. ФАН-ТВ

Ветеран Великой Отечественной войны Ростислав Дмитриевич Битянов расписался на стене Рейхстага, повторив свой поступок 1945 года.

Церемония прошла 5 ноября в Музее Победы в историко-художественной панораме «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев», изображающей часть площади Республики и здание немецкого парламента.

Фронтовик 2 мая 1945 года нанес на стену Рейхстага осколком кирпича на высоте трех метров надпись «Сталинград-Берлин, Битяновы. 2.V.45г.». Так он выполнил наказ отца, участника Сталинградской битвы.

Во время торжественной церемонии отрывки из книги мемуаров Ростислава Битянова были зачтены учениками кадетских классов школы № 1161 района Южное Бутово, где живет ветеран и почетным житель этого района.

Ростислав Дмитриевич Битянов родился 5 апреля 1926 года в селе Мазурово Кривоозерского района Одесской области.

В начале Великой Отечественной войны, еще не окончив и школу (Ростиславу Дмитриевичу было 15), он стал участником подпольной организации, был разведчиком партизанского отряда «Буревестник». Участвовал в «рельсовой» войне на Курской дуге. В рядах Красной Армии служил с мая 1944.

Освобождал Белоруссию, Украину. Летом 1944 года его подразделению была поставлена задача захватить польский лагерь смерти Майданек. В 1945 освободил Польшу. Дошел с боями до Берлина, в составе 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта участвовал в его штурме.

С мая 1944 г. по май 1945 г. служил в 4-й специальной роте автоматчиков (400-м стрелковом полку 89-й стрелковой дивизии), которую использовали для захвата особо важных объектов в тылу противника.

За время войны Ростислав Битянов был ранен трижды.

После окончания войны 25 лет служил на границе, в том числе 5 лет в отряде спецназначения по борьбе с бандитизмом.

За это время окончил среднюю школу, Тбилисское артиллерийское училище, Университет марксизма-ленинизма и Военно-политическую академию.

Ростислав Дмитриевич — член районного Совета ветеранов.

Является автором книг «Специальность — Родине служить» и «Я расписался на Рейхстаге».