Лавров заявил, что РФ обеспечит условия работы для всех журналистов

Москва, 6 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона продолжит заниматься обеспечением беспрепятственного осуществления профессиональной деятельности для всех без исключения представителей СМИ.

Как заметил председатель МИД на конференции под названием «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век», РФ будет выступать за честный диалог под эгидой ОБСЕ.

«В любом случае Россия продолжит обеспечивать беспрепятственное осуществление профессиональной деятельности для всех без исключения журналистов в полном соответствии со взятыми на себя международными обязательствами», — сказал Лавров.

Он также особое внимание обратил на то, что Россия «будет выступать за честный, равноправный диалог под эгидой ОБСЕ». По словам Лаврова, именно такой диалог позволит предметно, без политизации рассматривать любые вопросы, возникающие у государств — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Отметим, конференция проходит в среду под эгидой Офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и при поддержке МИД России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о необходимости жестче реагировать на все формы давления на представителей СМИ на Украине. Она обратилась к профильным международным организациям и правозащитным организациям с просьбой обратить пристальное внимание на ситуацию с притеснением прав журналистов на Украине, которая вызывает серьезную обеспокоенность.