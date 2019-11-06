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В Госдуме РФ предложили ввести налоговый вычет на услуги репетитора

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В Госдуме РФ предложили ввести налоговый вычет на услуги репетитора

Москва, 6 ноября. Налоговый вычет на услуги репетиторов поможет значительно сэкономить бюджет семей с детьми. Таким мнением поделился депутат от фракции ЛДПР Василий Власов.

По мнению парламентария, есть перспективы и в вычетах на путевки, на услуги надомного образования, репетиторства и курсов повышения квалификации.

«Сейчас многие родители уходят от образования в школе и отдают ребенка заниматься дома или с репетиторами. Хотелось бы, чтобы и на надомное образование детей была возможность получить налоговый вычет», — рассказал парламентарий.

Кроме того, Власов обратил внимание на то, что имеет смысл ввести налоговый вычет на путевки, которые граждане РФ приобретают для путешествий по стране, пишет «Инфореактор».

По мнению парламентария, такая мера будет стимулировать россиян отдыхать на отечественных курортах, а не за рубежом.

«Идея с налоговым вычетом на путевки не нова. Я ее поддерживаю. Это классная идея», — подытожил он.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом следующего года. Законодательный проект был разработан Минфином по поручению президента РФ Владимира Путина и уже поступил в Кабмин.

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Источник: Инфореактор
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