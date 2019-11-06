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Лавров назвал политической цензурой отказ Лондона в аккредитации российским журналистам

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Лавров назвал политической цензурой отказ Лондона в аккредитации российским журналистам

Москва, 6 ноября. Отказ Лондона аккредитовать российских журналистов на конференцию по свободе СМИ преследовал своей целью ввести предвзятое регулирование информационных ресурсов, разделить их на «наших и не наших» и ввести политическую цензуру. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век».

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что попытки навязать мировому сообществу неинклюзивные непрозрачные инициативы вызывают глубокое беспокойство. Лавров напомнил, что организаторы мероприятия в Лондоне, которое проходило под громким названием «Конференция по свободе СМИ», не пустили на встречу российских журналистов и дипломатов.

«По нашему мнению, цель подобных кулуарных проектов, куда приглашают только своих — размыть существующие универсальные стандарты свободы СМИ, ввести предвзятое регулирование информационных ресурсов, разделить их на наших и не наших, а если говорить прямо — ввести политическую цензуру», — сказал Сергей Лавров.

Ранее глава МИД РФ призвал ОБСЕ приложить все усилия для борьбы с давлением на журналистов, задача которого заключается в уничтожении «неугодной точки зрения». Лавров подчеркнул, что Москва продолжит обеспечивать условия работы для всех без исключения сотрудников СМИ, а также будет выступать за честный диалог под эгидой ОБСЕ.

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