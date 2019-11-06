Бузова рассказала, как стала жертвой домашнего насилия

Москва, 6 ноября. Ведущая и певица Ольга Бузова призналась, что была жертвой домашнего насилия.

Многие убеждены, что популярность Бузовой принес развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Однако звезда не согласна с этим утверждением: она подчеркнула, что много работает, чтобы оставаться на волне популярности, а о травме после расставания с супругом рассказала спустя полгода после разрыва.

«И то я настолько сильно обходила углы, не показывала синяки на руках моей мамы, которая таскала коробки, помогая мне собрать вещи, — приводит ее слова KP.Ru. — Да, многие кидали камни в мой огород, потому что не знали всего того кошмара, который я пережила. В тот момент я нашла для себя смысл жизни в сцене».

Бузова при этом призналась, что это был очень сложный период в жизни, и она «пыталась выжить как могла». Супруг после шести лет брака забрал машину, подарки и ушел к другой женщине. Певица отметила, что теперь она владеет собственным автомобилем и даже квартирой в центре Москвы.

Артистка констатировала, что пользуется своей страницей в Instagram для того, чтобы обсуждать с подписчиками актуальные проблемы. Одной из них она назвала домашнее насилие, напомнив, что один из депутатов Госдумы выступила против того, чтобы мужчинам, которые избивают жен, запрещали подходить к своим жертвам. По мнению Бузовой, в России нет закона, который бы защитил женщин.

Журналисты в свою очередь поинтересовались у звезды, сталкивалась ли она с домашним насилием. Бузова не назвала имени человека, но подтвердила, что ей тоже пришлось пройти через это.

«Сталкивалась. Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал, — поделилась воспоминаниями певица. — По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи. И знаю, что в этом состоянии страха живет огромное количество женщин. Но не надо бояться уйти».

Она подчеркнула, что девушки не должны бояться начать все заново. Бузова заверила представительниц прекрасной половины человечества, что у них все получится.

Ранее СМИ сообщили о том, что Бузова получила леща от поклонников после выступления в Ростове-на-Дону.