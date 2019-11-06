Минтранспорта Сирии открыло новую железнодорожную линию к северу Хомса

Дамаск, 6 ноября. Сирийское министерство транспорта продолжает осуществлять важные проекты в целях сокращения нагрузки и ускорения перемещения товаров между различными провинциями, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Среди главных проектов последних дней — железнодорожное сообщение от населенного пункта Аль-Валид к северу сирийского Хомса. Этот проект был запущен при непосредственном участии Министерства транспорта Сирии, Министерства внутренней торговли Сирии и самого губернатора Хомса. В рамках ремонтных работ была восстановлена железная дорога длиной 18 км, которая тянется от станции Синизель к западу от Хомса. Ожидается, что по этому пути будут перевозить зерно, суммарный вес которого может достигать 730 тысяч тонн в год.

Железнодорожное сообщение является частью проектов, реализуемых сирийским министерством транспорта. По словам главы ведомства Али Хаммуда, вновь открывшийся железнодорожный путь поспособствует сокращению сроков и скорости прибытия зерна.

Стоит отметить, что после восстановления контроля над большей частью провинций сирийской республики в стране стартовал проект по масштабному восстановлению инфраструктуры. Сирийские чиновники в том числе восстанавливают транспортную связь между регионами, которая фактически исчезла во время террористической оккупации.

Ранее сообщалось, что в сирийском районе Аль-Мушрефе, расположенном к северо-востоку от провинции Хомс прошло торжественное открытие восстановленной после военного конфликта маронитской католической церкви. В преддверие инаугурации церкви также прошла благотворительная акция для больных раком.

Напомним, что Во время террористических атак город Аль-Мушрефе находился в осаде незаконных вооруженных группировок, оккупировавших окрестности Хомса.