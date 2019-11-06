Захарова обвинила радикалов в блокировании мира на Украине

Москва, 6 ноября. Украина должна выполнить достигнутые ранее договоренности, если действительно хочет установления мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В то же время она считает, что выполнить эти шаги непросто, но другого варианта нет.

Захарова, выступая на полях конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий», отметила, что шаги по достижению мира в Донбассе намеренно тормозились на протяжении многих лет. Блокированием процесса занимались радикалы и ультранационалисты, которые «просто не давали фактически возможности реализовывать то, о чем договаривались политики и дипломаты». Захарова обвинила украинских радикалов в блокировании процесса установления мира в Донбассе.

«Еще раз, если есть желание, — все на столе, нужно реализовывать», — сказала Захарова, имея в виду Минские соглашения и «формулу Штайнмайера».

Украина повязла в войне с 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот. Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР, жители которых объявили о независимости и формировании республик. За время внутриукраинского конфликта, по последним данным ООН, погибли 13 тысяч человек, напомнила «Парламентская газета».

Конфликт, разгоревшийся на юго-востоке Украины, пытаются разрешить на различных международных площадках, в том числе в Минске. В октябре контактная группа подписала «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм предоставления Донбассу особого статуса и разведение сил. На Украине из-за «формулы» вспыхнули беспорядки, которые были устроены националистами.