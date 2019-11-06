Deutsche Welle признала, что действовала некорректно во время незаконных митингов в Москве

Москва, 6 ноября. Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (DW) признала, что действовала некорректно во время незаконных митингов, которые прошли в Москве летом 2019 года. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе вступления на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век».

Комментируя ситуацию с Deutsche Welle, Лавров подчеркнул, что российское министерство иностранных дел не считает возможным вводить какие-либо ограничения на действия СМИ.