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Deutsche Welle признала, что действовала некорректно во время незаконных митингов в Москве

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Deutsche Welle признала, что действовала некорректно во время незаконных митингов в Москве

Москва, 6 ноября. Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (DW) признала, что действовала некорректно во время незаконных митингов, которые прошли в Москве летом 2019 года. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе вступления на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век».

Комментируя ситуацию с Deutsche Welle, Лавров подчеркнул, что российское министерство иностранных дел не считает возможным вводить какие-либо ограничения на действия СМИ.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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