Ученый предсказал, что войны будущего будут вестись дронами на ядерных аккумуляторах

На фоне нагнетания международной обстановки западными политиками все чаще поднимается тема военного конфликта с Россией. Большинство военных экспертов уверены, что этого не произойдет даже при критическом ухудшении отношений — слишком много рисков при ведении ядерной войны. Однако технологии не стоят на месте, и существует вероятность того, что вскоре появится оружие, которое в корне изменит ситуацию. Доктор экономических наук и профессор Андрей Гудков поделился с Федеральным агентством новостей мыслями о том, каким образом в обозримом будущем будут развиваться военные технологии и при чем тут квантовая механика.

По его словам, Япония не просто так развивает робототехнику. Ее цель в обозримом будущем — создать мощные боевые дроны с ядерным аккумулятором, который сделает их неутомимыми. В том, что ядерный реактор может быть столь малого размера, что им можно будет снабдить каждого боевого робота, он не сомневается.

«Реактор теперь может весить сотни килограммов, а не тонн, — замечает специалист. — И он довольно компактный. Такие выводы можно сделать по анонсированным Владимиром Путиным новым видам оружия: лазерным установкам «Пересвет», несущим ракетам с ядерным двигателем «Буревестник». Они не так велики, а значит, технология уже существует».

Но если применить такие разработки в конструкции боевых шагающих дронов, это может создать угрозу беспрецедентного по площади ядерного заражения.

«Представьте, перед какой дилеммой стоит противник этого дрона: позволить ему беспрепятственно выполнять боевые задачи либо уничтожить его, но подвергнуться радиационному заражению, что, может быть, даже еще хуже. Если в реактор, содержащий в себе несколько сот граммов урана или плутония, попадет снаряд, уровень радиации в радиусе нескольких километров будет совершенно непригоден для живых существ. Создастся такой мини-Чернобыль — и это от одного-то робота. А их таких могут быть сотни», — заявил Андрей Гудков.

По его мнению, островное положение Японии позволит ей в некоторой степени игнорировать заражение, которому ее роботы будут подвергать континент.

«Будут сидеть в бункерах за пультами управления и надеяться, что отсидятся, — сказал профессор. — Единственное, что останавливает их от создания подобного вооружения уже сейчас, — это несовершенство технологии передачи сигнала. Радиосвязь очень легко нарушается. Она идет через спутники с 1,5-2-секундной задержкой. С роботом же, который реагирует на действия своего противника с таким опозданием, справиться можно легко, даже при его идеальной экипировке».

Решением данной проблемы может стать внедрение квантовых технологий. Тогда связь оператора с машиной будет мгновенной, ее нельзя будет прервать или перехватить. По мнению Гудкова, данная технология уже существует, осталось лишь грамотно с ней поработать и разобраться, как сделать ядерный заряд еще компактнее. Впрочем, как предусмотрительно замечает профессор, все вышесказанное — это лишь прогнозы пытливого ума, сделанные на основе открытых источников. Доступа к военной или какой бы то ни было другой государственной тайне он не имеет.

Перед лицом все новых и новых угроз, которые человечество создает само для себя, как никогда становятся актуальными слова Альберта Эйнштейна: «Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая — камнями и палками».