Вышинский объяснил, почему не может поехать на суд в Киев

Москва, 6 ноября. Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в среду выписан из медицинского учреждения, но по состоянию здоровья не может поехать на сегодняшнее заседание суда в украинскую столицу.

По словам журналиста, в среду он был выписан из Первого государственного медицинского университета имени Сеченова, где проходил обследование.

«Просто физически не могу оказаться в Киеве», — передает ТАСС слова Вышинского.

Кроме того, руководитель РИА Новости Украина сказал, что в ходе обследования узнал о проблемах со здоровьем. Он обратил внимание, что во время заключения в украинской тюрьме у него были определенные проблемы (со здоровьем. — Прим. ФАН).

«Там медицина символическая, вот сейчас узнаю много не всегда интересного и приятного», — резюмировал Вышинский.

Как сообщала «Газета.Ru», Вышинский был задержан Службой безопасности Украины (СБУ) в мае прошлого года. Журналисту предъявили обвинение в госизмене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд арестовал его сроком на 60 дней, позже эта мера пресечения многократно продлевалась.

28 августа текущего года Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личные обязательства, дело в отношении него не прекращено.

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35», в число лиц, переданных украинскими властями, был включен Вышинский.