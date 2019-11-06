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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики ИГ пришли из Афганистана

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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики ИГ пришли из Афганистана

Душанбе, 6 ноября. Бандиты, совершившие нападение на пограничную заставу «Ишкобод» на таджикско-узбекской границе, были боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России), сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Террористы проникли на территорию Таджикистана со стороны Афганистана, добавили в ведомстве.

«Они перешли границу со стороны Исламской Республики Афганистан со спецзаданием, все являются членами террористической группировки ИГ»1, — говорится в сообщении.

В ночь на 6 ноября вооруженная группа напала на таджикскую погранзаставу «Ишкобод» на границе с Узбекистаном. Пятнадцать бандитов были ликвидированы на месте, еще пять — задержаны. Во время проведения операции также погибли два таджикских силовика.

На месте происшествия сформирована оперативно-следственная группа, выясняются все подробности, сообщил телеканал «360».

Также пограничная служба Узбекистана разбирается в ситуации из-за нападения на «Ишкобод». Как отметил «Ридус», что Ташкент находится в контакте с Душанбе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Пресс-центр Госкомитета национальной безопасности Таджикистана
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