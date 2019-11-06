Более 20% россиян откладывают деньги на пенсию

Москва, 6 ноября. Около 20% российских граждан откладывают деньги на пенсию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники «Райффайзенбанка».

Так, 75,5% граждан РФ не копят деньги на старость, регулярно откладывают порядка 8,3% россиян, а 16,3% оставляют деньги на пенсию периодически, когда появляются свободные средства. Около 40% россиян заявили, что готовы копить на пенсию, однако в настоящее время такой возможности нет.

Российские граждане, которые откладывают деньги на пенсию, предпочитают вкладываться в ценные бумаги. Также они часто открывают банковские вклады. С точки зрения 34,5% участников опроса, большая часть их доходов на пенсии будет составлять страховая пенсия по старости. В группе людей 20–30 лет на пенсию по старости рассчитывают 25% опрошенных, а среди людей 41–50 лет — 40%, пишет «Газета.ru».

Свыше 55% респондентов заявили, что имеют представление о том, как будет формироваться их пенсия по старости, но некоторые вопросы необходимо уточнить. Полностью понимают процесс около 15% россиян.

Кроме того, в рамках опроса у жителей российских городов поинтересовались о среднем доходе, достаточном для комфортной жизни на пенсии. В данной категории ответы зависели от возрастной категории граждан. Так, в группе от 20 до 30 лет звучала цифра от 31–50 тысяч рублей и 51–100 тысяч рублей. Люди от 31 года до 40 лет заявили, что им необходим доход в размере от 51 до 100 тысяч рублей. Популярный ответ среди респондентов в возрасте от 40 до 50 лет — 31–50 тысяч рублей.

Ранее, напомним, Федеральная служба статистики России (Росстат) провела исследование и выяснила, что за первое полугодие текущего года самые высокие пенсии получают жители Чукотки, Ненецкого автономного округа и Магаданской области, а самые низкие зафиксированы в Дагестане.