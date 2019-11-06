Правительство определило перечень угроз Рунету

Москва, 6 ноября. Правительство определило список угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории России Интернета и сети связи общего пользования. Как рассказал источник в ведомстве, участвующем в подготовке документа, в перечень угроз вошло в том числе распространение запрещенной в РФ информации.

По словам собеседника «Интерфакса», сейчас проект документа, в котором содержится список угроз, находится на согласовании профильных министерств.

«Под угрозой безопасности функционирования в РФ Интернета и сети связи общего пользования предлагается понимать нарушение способности сети связи противостоять попыткам несанкционированного доступа к ее техническим и программным средствам, дестабилизирующим внутренним или внешним информационным воздействиям, из-за которых может быть нарушена ее работа, а также связанным с распространением запрещенной в РФ информации», — отмечает издание.

В перечень вошли: угрозы предоставления доступа к ресурсам и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством; угрозы осуществления кибератак; угрозы нарушения доступности для граждан информационных онлайн-ресурсов органов власти; угрозы нарушения информационной безопасности операторов и др.

Под угрозой устойчивости понимается угроза, при которой нарушается работоспособность сетей связи. В перечень, по словам источника, предлагают отнести, например, угрозы невозможности доступа к услугам связи из-за аварий или перегрузки узла связи, которые могут привести к тому, что человек не сможет вызвать экстренные службы.

Напомним, закон об устойчивой работе российского сегмента Интернета вступил в России в силу с 1 ноября. Он должен обеспечить стабильную работу Рунета в случае угрозы из-за рубежа.

Согласно новому закону, на сетях интернет-операторов должна быть установлена система фильтрации трафика, которая обеспечит надежную защиту от потенциальных угроз. В настоящее время идет развертывание и наладка соответствующего оборудования, а также плановые учения, которые контролирует Роскомнадзор.