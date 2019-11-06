США воруют сирийскую нефть под прикрытием борьбы с ИГИЛ — чиновник

Дамаск, 6 ноября. Глава Союза нефтяников и минеральных ресурсов Дамаска Али Мерхи дал небольшое интервью специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), в котором заявил, что Соединенные Штаты Америки воруют сирийскую нефть, прикрываясь борьбой за «свободу» и против терроризма.

После освобождения сирийских провинций многие нефтяные скважины были восстановлены и полностью готовы для того, чтобы вернуться к работе, но США и курдские радикалы продолжают цепляются за ряд регионов Сирии с целью украсть как можно больше нефти, подчеркнул Мерхи.

По его словам, курдские боевики занимались контрабандой большого количества сирийской нефти по заниженным ценам, свою незаконную деятельность они осуществляли главным образом под защитой вооруженных сил США, дислоцированных в северной Сирии. Мерхи считает, что без участия американской стороны Сирия могла бы вернуть свои месторождения еще два года назад и спасти, тем самым, большое количество нефти.

«Когда террористы атаковали инфраструктуру, они в первую очередь нацелились на нефтяные объекты, поскольку именно они — главный доход в экономике страны. Поэтому боевики в первую очередь атаковали нефтяной сектор, их главная цель — нанести ущерб бюджету страны и отнять большую часть доходов», — заявил собеседник ФАН.

После того, как террористическая организация «Исламское государство»1, деятельность которой запрещена в России, взяла под контроль нефтегазовые месторождения, топливо стало добываться самыми примитивными способами, что существенно повлияло на работу нефтеперерабатывающих заводов.

Мерхи подчеркнул, что все нефтяные и газовые месторождения должны принадлежать сирийскому государству, и что сирийский народ выступает радикально против наживания за счет своих ресурсов со стороны любых иностранных сил.

«Мы надеялись, что после ухода американцев, мы сможем восстановить контроль над всеми нефтяными объектами, так как курдские радикалы без поддержки США не имеют значимого веса, особенно в сравнении с САА. Но, мы видим, что США снова оккупировали нефтяные объекты, и это очень плохо, поскольку это страна выкачивает чужие природные ресурсы. Мы ждем ухода американцев и рассчитываем на то, что после их ухода богатства и ресурсы вновь вернутся Сирии, особенно нефть и пшеница», — заявил чиновник.

1 Организация запрещена на территории РФ.