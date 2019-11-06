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Малькевич рассказал об успехах ФЗНЦ в борьбе с глумлением над госсимволами

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Малькевич рассказал об успехах ФЗНЦ в борьбе с глумлением над госсимволами

Москва, 6 ноября. Президент Фонда защиты национальных интересов (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал об успехах организации в борьбе с надругательством и глумлением над государственной символикой России.

Сотрудники ФЗНЦ в течение шести месяцев проводили мониторинг социальных медиа на предмет размещения материалов, в которых содержатся надругательства над государственной символикой. В правоохранительные органы было направлено 675 заявлений, отметил Малькевич в своем Telegram-канале.

«Мы получили письмо от прокуратуры Санкт-Петербурга, где говорится, что была проведена проверка, в которой были задействованы эксперты РГПУ им. А.И. Герцена. В результате 60% отобранных материалов были признаны оскорбительными по своей природе», — написал глава фонда.

Малькевич рассказал об успехах ФЗНЦ в борьбе с глумлением над госсимволами

Петербургская прокуратура направила в Генеральную прокуратуру проект представления о блокировке Роскомнадзором 118 ссылок на материалы, в которых есть оскорбления герба, флага и других официальных атрибутов России, говорится в заявлении на сайте организации.

Кроме того, в МВД направлены письма относительно 19 интернет-пользователей, которые разместили в своих аккаунтах оскорбительные публикации. В случае признания их вины им грозит привлечение к административной ответственности.  

Малькевич рассказал об успехах ФЗНЦ в борьбе с глумлением над госсимволами

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Источник: Официальный сайт Фонда защиты национальных ценностей
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