Лавров призвал ОБСЕ прилагать все усилия для борьбы с давлением на журналистов

Москва, 6 ноября. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) необходимо прилагать все усилия для борьбы с давлением на журналистов, задача которого заключается в уничтожении «неугодной точки зрения». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая конференцию «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век».

«Считаем, что ОБСЕ следует прилагать все усилия для борьбы с давлением на журналистов, цель которого — уничтожение неугодной точки зрения», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова российского министра.

По его словам, вокруг российских информационных ресурсов во многих государствах нагнетается атмосфера враждебности, недоверия. В качестве примера Лавров привел недавнее мероприятие в британской столице под названием «Конференция по свободе СМИ», на которую организаторы и британские власти не пустили российских корреспондентов.

Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Москва продолжит обеспечивать условия работы для всех без исключения журналистов, а также будет выступать за честный диалог под эгидой ОБСЕ.