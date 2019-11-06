Кинолог рассказал, как воспитываются лучшие носы России

Вместе с полицейскими на больших мероприятиях работает специальный четвероногий отряд внутренних дел России — самые чуткие носы попадают на государственную службу. Инспектор-кинолог с 27-летним стажем Владимир Корсиков познакомил корреспондента Федерального агентства новостей со своей собакой Калистой, родственницей знаменитой собаки президента — лабрадора Кони.

Шоколадная красотка, лабрадор-ретривер Дари-Калиста как будто вовсе и не устала после рабочего дня форума: когда люди уже падают с ног, она все еще готова общаться, дает себя гладить и трепать за ухо.

«Это у нее профессиональная деформация — под видом ласки проверять людей даже вне работы?» — спрашиваю у ее хозяина, кинолога Владимира Корсикова.

Похоже, Калиста, помимо службы по поиску взрывчатки, оружия, наркотиков и других запрещенных предметов и веществ, незаметно работает еще и зоопсихологом — снимает стресс у новых знакомых. По крайней мере, несколько минут в ее дружелюбном обществе — и я уже не помню про длинный рабочий день, и мне тоже хочется завести собаку. Но это потому, что у меня нет наркотиков или оружия — иначе «разговор» со мной был бы совсем другим. Хотя часто хозяин и животное в процессе тренировок «договариваются» о специальных сигналах, которые будут понятны только им и которые не сможет расшифровать потенциальный злоумышленник. Владимир говорит, что бояться служебных собак совсем не нужно — они не натренированы нападать на людей. Наоборот — среди них выбираются самые дружелюбные, потому что им приходится очень много работать в толпе.

«Вообще, служебные собаки — очень счастливые по сравнению с «диванными вариантами», — рассказывает кинолог. — Они воспринимают свою работу как игру, как постоянное общение с человеком, и это доставляет им огромную радость. Они много выгуливаются, играют друг с другом и проводят немало времени вместе с хозяином. У них нет гиподинамии и необходимости посещать специальные «фитнес-залы» для собак, как у обычных животных или выставочных собак».

Дари-Калиста — четвертая служебная собака моего собеседника за 27 лет его кинологического стажа. Первое животное в его доме появилось после ленты «Белый Бим Черное ухо» — фильма, который привел не одну дворнягу в советские квартиры. После отец подарил первую собаку — и началось. Образование зооинженера, затем госслужба и дорогущий черный терьер с первых командировочных.

«Шел 1992 год, семья тогда ждала, что с командировочных мы купим телевизор или какую-то мебель, — вспоминает Владимир Корсиков. — А я за 300 долларов — безумные по тем временам деньги — купил щенка… В семье меня не поняли, пришлось на оставшиеся деньги снять квартиру и жить там, пока собака не подросла и меня не простили. Зато сейчас дома два русских черных терьера, два лабрадора, два английских кокер-спаниеля, немецкая овчарка, кошки, полный огород гусей, у всех дочерей по собаке… Я счастливый человек — мне удалось совместить хобби с профессией».

В кинологах остаются только фанаты, другие не выдерживают, уверен собеседник ФАН. Работа с собакой — это дополнительная нагрузка на полицейского помимо службы. Каждый день питомца надо тренировать, поддерживать его память на запаховое вещество (животное запоминает до 10-12 запахов), выгуливать, играть с ним и обучать его новым навыкам. Собаки наравне с людьми-спецагентами проходят экзамены, получают оценки, подтверждают профессиональную квалификацию, сдают тесты на здоровье и крепкую нервную систему.

«Например, животное, которое работает с обнаружением взрывчатых веществ, должно иметь определенную выдержку, чтобы не трогать его, — объясняет Владимир Корсиков. — На зачете по обнаружению целевых предметов собака должна безошибочно определить скрытые предметы в разных местах по их запаху. Она обнюхивает предметы, ловит общий фон, выводит на источник запаха и обозначает его».

Верным помощником кинолога может стать практически каждый щенок, без отклонений и проблем со здоровьем. Главное — правильно воспитать, а значит, вложить очень много сил.

Лучшие служебные носы, говорит мне Владимир, получаются из обычных дворняг — «дворянской породы», как шутливо называют этих псов кинологи. Надеюсь, породистая Дари-Калиста этого не слышит. Впрочем, ее чуткий нос практически «потомственный»: ее мама Фемида тоже работала в спецслужбах.

«Фемиду можно назвать сводной сестрой собаки Владимира Путина Кони, — рассказывает Корсиков. — Они из разных пометов, но у них один отец».

От Фемиды пошла династия служебных собак: дочь Калисты тоже выросла спецагентом и сегодня помогает полиции искать наркотические вещества. Дари-Калиста за работу на форумах, Олимпиаде, чемпионате мира по футболу, саммитах и других мероприятиях заслужила ведомственную награду. У ее владельца за время службы набралось девять ведомственных наград и одна государственная.

«Хотя все награды мои, я говорю, что их заслужили собаки, — отметил кинолог. — Но животные на службе считаются спецсредством, а им не пристало носить другие средства поощрения, кроме любви хозяина».

Работать во время мероприятий собакам совершенно не в тягость, утверждает инспектор-кинолог. Но при работе с запахами собака может устать, не распознать вовремя запах и пропустить злоумышленника. Интересно, будет ли в таком случае ошибка животного называться «собачьим фактором»? Чтобы такого не произошло, собаки работают попарно с четвероногими коллегами или делят большую территорию на секторы и обходят каждая свой участок. Для важного мероприятия отбираются только лучшие кинологи и их животные.

Служебные собаки официально зачисляются в штат сотрудников ведомства — Дари-Калиста, например, приписана к Ростовской области. Животным выделяется довольствие на корм премиум-класса, лечение, медицинское обследование. Выдается спецодежда — шлеи, комбинезоны, ветро- и влагозащитные костюмы и даже бронежилеты.

«Но знаете, я вырос в то время, когда в СССР не было специальных кормов для животных, и привык кормить собак как в фильме «Ко мне, Мухтар»: кашей, мясом, витаминами, — рассказывает Владимир Корсиков. — Так что Калиста питается у меня по старинке, но выглядит и чувствует себя прекрасно».

Кстати, у собак тоже есть свой «пенсионный возраст», но особо бодрым хвостатым сотрудникам спецслужб по решению хозяев его продлевают.

«Мы с Калистой оба практически ровесники: что у меня предпенсионный возраст, что у нее», — смеется кинолог.

Несмотря на все новые технологии, специалисты-зоологи до сих пор считают собак лучшим детектором.

«Собака служит 10-12 лет — ни один прибор у вас столько не проработает, — говорит собеседник ФАН. — Природа подарила нам такой прекрасный анализатор, как собачий нос, — нам остается только подсказать животному, в каком направлении его использовать».

В России сейчас работает около 200 кинологических центров. В полиции служат лабрадоры, немецкие овчарки, ротвейлеры, кокер-спаниели, бельгийские овчарки малинуа, восточноевропейские овчарки, а с недавних пор еще и любимцы Интернета — милые корги.