Шойгу назвал успешным сотрудничество России и Индии в военной сфере

Москва, 6 ноября. Планы военного и военно-технического сотрудничества России и Индии выполняются успешно, однако требуют особого контроля и корректировки. Соответствующее заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.

«Уверен, сегодня у нас будет возможность обсудить и подвести итоги проходящего 2019 года и, конечно, план нашего сотрудничества на 2020 год. Помимо этого обсудим вопросы, касающиеся военно-технического сотрудничества», — отметил Шойгу.

Министр обороны РФ выразил надежду, что переговоры станут надежным продолжением шагов, предпринятых по линии военного сотрудничества России и Индии. По словам Шойгу, эти страны связывают основательные дружеские отношения, и в первую очередь это касается военной сферы.

Глава Минобороны России сообщил, что РФ и Индия укрепляют взаимодействие генеральных штабов, обмениваются военными делегациями и проводят совместные мероприятия боевой подготовки, например, регулярные учения «Индра». Кроме того, по словам Шойгу, тесное сотрудничество двух стран наблюдается в рамках ШОС, «СМОА плюс» и в других многосторонних форматах. По оценке главы Минобороны РФ, военная сфера является одним из основных направлений российско-индийского сотрудничества. Кроме того, Шойгу назвал регулярные встречи лидеров России и Индии «ярким свидетельством конструктивных двусторонних отношений, развивающихся в духе особо привилегированного стратегического партнерства».

Ранее Индия принимала участие в масштабных учениях «Центр-2019», которые прошли в Оренбургской области в сентябре текущего года. На учениях военные разных государств научились быстрее понимать друг друга и преодолевать языковые барьеры.