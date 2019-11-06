США строят базы в нефтяных районах САР, чтобы «окупить свои расходы» по военной операции

Москва, 6 ноября. США начали строительство двух новых военных баз в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор, чтобы «окупить свои расходы» по военной операции, которую американцы проводили в САР без согласия Дамаска. Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Ранее СМИ сообщили, что военные США готовятся к формированию баз в Дейр-эз-Зоре. Также агентство Anadolu передавало, что США используют территорию крупнейшего нефтяного месторождения Сирии «Аль-Омар» в качестве своего военного объекта.

Константин Косачев прокомментировал сообщения о строительстве новых американских баз в Сирии.

«Формальный повод — не дать террористам получить доступ к нефтяным месторождениям. Неформальный — окупить свои расходы по военной операции в Сирии. То, что при этом радикальнейшим образом нарушается суверенитет Сирии, на Западе, судя по всему, мало кого волнует», — написал сенатор на своей странице в Facebook.

Косачев добавил, что действия США в САР напоминают ему «что-то мучительно знакомое». Член Совфеда напомнил, что в 1999 году — после бомбардировок Югославии США и их союзниками по НАТО — американцы начали строить военную базу на территории этой на тот момент «пока еще целостной европейской страны». При этом строительство велось без разрешения Югославии. Сейчас объект является второй по величине военной базой США в Европе — он расположен в «самопровозглашенном независимом» Косово.

«Незаконная военная операция — военная база на оккупированной территории — самопровозглашение независимости этой территории… Американская мечта в действии? Сирийцы, будьте бдительны», — резюмировал Константин Косачев.

Напомним, президент США Дональд Трамп 23 октября заявил, что американские военные останутся в районах нефтяных месторождений восточного Дейр-эз-Зора якобы с целью их защиты. Контроль над нефтяными полями в этом регионе Сирии Штаты получили благодаря вооруженным курдским формированиям. Сейчас под контролем курдских отрядов находятся крупнейшие нефтяные поля Аль-Омар, Аль-Танак и другие.

Минобороны РФ опубликовало снимки, предоставленные космической разведкой. Кадры доказывают, что сирийскую нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье добывали и вывозили из САР под охраной американских военных. По информации российского оборонного ведомства, ежемесячная выручка Вашингтона с этого «бизнеса» превышает 30 миллионов долларов.

В 2017 году боевики из курдских формирований, которых поддерживает Вашингтон, под предлогом «борьбы» с запрещенной в РФ организацией «Исламское государство»1 оккупировали территории Сирии на восточном берегу Евфрата. При этом они заняли традиционные области проживания арабов-суннитов и пытались навязать свои порядки и свои условия местному населению, притесняя жителей региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.