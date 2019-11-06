Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста

Киев, 6 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака. Указ опубликован на сайте украинского президента.

В документе говорится, что Зеленский назначил своим советником американского юриста, Эндрю Романа Мака назначили советником президента Украины вне штата. Документ подписан 5 ноября. Как пишут украинские средства массовой информации, Мак специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, стран СНГ, Украины. Он — эксперт в области сделок по слиянию и поглощению, в области корпоративного и антимонопольного права.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Виталия Комарницкого с поста главы Луганской области и назначил на его должность Сергея Гайдая.

«Назначить Гайдая Сергея Владимировича председателем Луганской областной государственной администрации», — говорится в указе.

Другим указом Зеленский освободил Комарницкого от должности главы Луганской области. Он возглавлял область 3,5 месяца. Гайдай занимал пост помощника депутата киевского совета, был советником главы Обуховской райгосадминистрации в Киевской области, а также главой Мукачевской райгосадминистрации Закарпатской области Украины.

Ранее стало известно, что украинские силовики разместили бронетехнику в жилых массивах 11 населенных пунктов у линии соприкосновения с ЛНР в Донбассе. Военная техника ВСУ прибыла в населенные пункты Золотое, Катериновка, Орехово, Крымское, Лопаскино, Счастье, Песчаное, Малиновое, Станица Луганская, Светлодарское и Богдановка.

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