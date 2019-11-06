Maruv жестко ответила журналистам после скандала вокруг премии «MTV Россия»

Москва, 6 ноября. Украинская поп-исполнительница Maruv (Анна Корсун) отреагировала в своем Instagram-аккаунте на скандал, который разразился после ее победы в номинации «Лучший артист по версии телеканала «MTV Россия» в рамках традиционной премии MTV Eurоpe Music Awards.

Популярная артистка обвинила журналистов в невежестве и «перекручивании фактов».

«Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству», — жестко ответила певица журналистам.

Она обратила внимание некомпетентных журналистов, что получала награду под украинским флагом. Кроме того, исполнительница заявила, что «будет ездить с концертами куда захочет».

Maruv подчеркнула, что она является «мировым» артистом и имеет право выступать в любом месте и стране, а также пообещала, что следующая статуэтка на очереди — Grammy.

Ранее украинскую исполнительницу Maruv номинировали на премию «Лучший артист «MTV Россия», она стала лучшим исполнителем. Многие российские и украинские журналисты после этого назвали ее «лучшей российской певицей».

Напомним, в текущем году Maruv одержала победу в финале национального украинского отбора на музыкальный конкурс Евровидение, но в итоге отказалась от участия, когда ей стали навязывать особый контракт, запрещающий концертную деятельность в России.