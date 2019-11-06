Названы самые популярные у иностранцев города России

Москва, 6 ноября. Иностранные туристы чаще всего предпочитают покупать авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. Соответствующее исследование провел сервис планирования путешествий OneTwoTrip.

Лидирующие позиции в 2019 году занимают Москва и Санкт-Петербург. Тройку победителей замыкает Новосибирск, который потеснил Калининград. Так, продажи авиабилетов в российскую столицу выросли на 2,8% по сравнению с 2018 годом, а в Петербург сократились на 4,6%.

Также в рейтинг городов, в которые чаще всего приезжают иностранные туристы, вошли Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Владивосток.

Напомним, ранее сервис бронирования жилья Tvil.ru рассказал, что Крым — самое популярное место отдыха в начале ноября текущего года. Аналитики проанализировал заказы клиентов и назвали черноморские курорты РФ, которые наиболее популярны у россиян в праздничные выходные в предстоящем месяце. В топ-10 вошли Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория, Саки, Судак, Керчь и Севастополь. Также в рейтинг вошли Сочи и Анапа.

Исполняющий обязанности министра курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что крымские власти задумались о создании горнолыжного курорта на полуострове. Планируется, что в следующем году специалисты исследуют северный склон горы Ай-Петри и горный массив Чатыр-Даг, чтобы понять, можно ли будет открыть в этой местности горнолыжный курорт.