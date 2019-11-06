Спецслужбы Киргизии задержали одного из главарей «Хизб ут-Тахрир»

Бишкек, 6 ноября. Сотрудники спецслужб Киргизии задержали одного из главарей запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом говорится в сообщении Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызской Республики.

В ГКНБ Киргизии установили, что задержанный находился в межгосударственном розыске за причастность к террористической организации в одной из соседних республик.

«В городе Бишкек задержан «Амир» религиозно-экстремистской организации (РЭО) «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ. — Прим. ред.), гражданин одной из соседних республик «Ш.Т.», который на территории КР занимался координацией деятельности подпольных ячеек РЭО», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что задержанный использовал поддельный паспорт и вел активную экстремистскую деятельность в Киргизии. В отношении него было начато досудебное производство. Задержанный водворен в СИЗО-1 Бишкека.